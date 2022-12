Tribunalul Judetean Salaj a anulat vanzarea Castelului Wesselenyi din Jibou, catre o firma din Cluj

Tribunalul Judetean Salaj a anulat contractul de vanzare-cumparare a Castelului Wesselenyi din Jibou prin hotararea sa in prima instanta pronuntata ieri.Castelul a fost scos la vanzare de mostenitorul sau, Andrei Janicicau, timp de zece ani, in final, in aprilie 2021, acesta l-a vandut firmei Micro Vision SRL din Cluj-Napoca, iar firma a revandut imediat imobilul, astfel incat castelul a devenit proprietatea societatii Manevi ZRT din Ungaria, o companie din portofoliul Fundatiei pentru ... citeste toata stirea