Tronsonul de 30 de kilometri al Autostrazii Transilvania, de la Nadaselu la Zimbor, risca sa nu fie terminat la timp pentru ca autoritatile nu se misca suficient de repede.Constructorul UMB a fost in vacanta saptamana trecuta, deci de aceea nu veti vedea miscare. De ieri a revenit pe toate santierele pe care le are in lucru, noteaza cei de la Asociatia Pro Infrastructura, care monitorizeaza marile proiecte."S-a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 55%. In 2022, oficialii CNAIR au ... citeste toata stirea