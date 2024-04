Turbulente pe piata IT: O companie cu activitate in Romania se pregateste sa concedieze o treime din angajati

Compania din sectorul IT Kontron Services Romania (fostul S&T) concediaza 84 din 258 de salariati, conform informatiilor Economedia. Compania, parte a unui grup austriac, pregateste un proces de concediere colectiva. Si la Cluj, piata de IT trece prin turbulente.Vor fi afectati experti in cloud, networking, IoT si cybersecurity.Motivele ar fi legate de "dificultati economice", conform unei notificari intrate in posesia Economedia, iar obiectivul e mentinerea societatii pe piata din Romania. ... citește toată știrea