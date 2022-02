Turismul din Cluj mai are pana sa-si revina la cifrele dinainte de pandemie, in crestere dar la jumatate din valorile dinainte de coronavirus

Turismul din Cluj mai are pana sa-si revina la cifrele dinainte de pandemie, cele mai noi date arata ca numarul turistilor s-a dublat in ultima luna a anului trecut fata de aceeasi luna a anului precedent, dar e la jumatate din valorile inregistrate inainte de pandemie.Este vorba mai exact de un numar de peste 26.700 de sosiri ale turistilor in unitatile de cazare din Cluj in decembrie anul trecut, date care sunt cele mai recente si au fost publicate in urma cu putine momente de Directia ... citeste toata stirea