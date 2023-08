Turismul din Cluj scade usor in iunie 2023 fata de aceeasi luna a anului trecut.Conform datelor statistice publicate in aceasta dimineata, in iunie 2023 sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au insumat 66.614 persoane in Cluj, cel mai mare numar din ultimii zece ani si unul dintre putinele cazuri cand e depasit pragul de 60.000 de persoane intr-o zi de iunie.Spre comparatie, in iunie anul trecut numarul turistilor inregistrati in Cluj era de 57.525 persoane, iar in urma ... citeste toata stirea