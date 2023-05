Turismul isi revine la Cluj peste valorile inregistrate inainte de pandemia de coronavirus, in primul trimestru au fost inregistrati in Cluj aproape 134.000 de turisti, dintre care 20.000 de turisti straini, aproape cu 50% mai multi fata de valorile inregistrate anul trecut in acelasi interval.Astfel, intre 1 ianuarie si 31 martie la nivelul judetului Cluj au fost cazati 133.906 turisti, dintre care 20.257 straini, adica 15,1% din totalul turistilor. Comparativ cu aceeasi perioada a anului ... citeste toata stirea