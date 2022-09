Turistii straini au cheltuit cu aproape 40% mai mult in Romania, in aceasta vara, decat in 2021. Statiunile montane, Transilvania si Apusenii au fost cele mai populare. In Cluj s-a platit cu milioane in plus fata de anul trecut

In acest an turismul romanesc a avut o evolutie atipica, dar a inregistrat o crestere economica semnificativa, daca ne raportam la volumul cheltuielilor efectuate in ultimele doua luni de vara. Astfel, in iulie-august 2022, s-au cheltuit in Romania 168,8 milioane de lei, fata de 155,2 de milioane, in 2021, conform unei analize realizate de furnizorul de servicii si tehnologie de plata Global Payments.In total, turistii romani si straini au cheltuit cu 13,6 milioane de lei mai multi bani pe ... citeste toata stirea