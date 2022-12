Turistii straini cazati in unitatile turistice din Romania in primele noua luni ale anului au cheltuit peste 3 miliarde de lei in tara noastra. Peste jumatate au venit in scop profesional

Turistii straini cazati in unitatile turistice din Romania au cheltuit peste 1,5 miliarde de lei in tara noastra in trimestrul III al anului, arata datele Institutului National de Statistica. In primele noua luni ale anului, numarul total al turistilor nerezidenti a fost de 1,167 milioane, cheltuielile acestora insumand 3,157 miliarde de lei (in medie 2704,4 lei / persoana).TRIMESTRUL III 2022. Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective din ... citeste toata stirea