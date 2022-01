TVA zero pentru alimentele de baza, in Romania. Masurile propuse de guvern

Guvernul ia in considerare si chiar va propune Comisiei Europene TVA zero la alimentele de baza, precum: carne, ulei, faina, lactate, oua, conform unor surse Antena 3.Ramane de vazut daca este o masura ce va fi acceptata de Comisia Europeana.La momentul actual, cota TVA pentru alimentele de baza in Romania este de 9%.TVA zero la mancare si gaze, taxe scazute pe carburanti, masurile radicale pentru oprirea crizei preturilor, in PoloniaLupta impotriva inflatiei aduce masuri radicale, precum ... citeste toata stirea