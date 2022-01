UBB face parteneriat cu doua firme private pentru proiecte cu bani europeni

Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) coordoneaza doua proiecte de transfer tehnologic realizate in parteneriat cu companii de IT din Cluj in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, anunta universitatea. Valoarea proiectelor e de peste 24 de milioane de lei, iar Universitatii ii revin aproximativ 5 milioane de lei.Primul proiect, cu titlul "PlatformaE software pentru predictE-ia evolutE-iei viitoare a unor indicatori din ... citeste toata stirea