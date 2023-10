In 2022, in Uniunea Europeana erau angajate 3,0 milioane de persoane cu o educatie in domeniul IT&C, arata datele Eurostat, biroul statistic al UE. Femeile reprezentau 15,6% dintre persoanele angajate, iar barbatii reprezentau 84%. Cele mai mari procente de femei angajate cu o educatie TIC erau in: Bulgaria , Danemarca, Cipru. In 2022, in UE, 67,8% dintre persoanele angajate cu studii in domeniul TIC aveau intre 15 si 34 de ani in 2022, iar 32,2% aveau intre 35 si 74 de ani. Cele mai mari ... citeste toata stirea