UE si comertul cu Rusia: Care sunt tarile cu cele mai mari importuri si exporturi cu tara care a atacat Ucraina?

Rusia are cea mai mare pondere in comertul exterior in cazul tarilor baltice, respectiv Finlanda si Malta, iar cele mai slabe relatii comerciale sunt cu Luxemburg, Austria si Irlanda. Datele au fost publicate intr-un grafic de catre echipa Facultatii de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a UBB din Cluj, care deruleaza proiectului de cercetare COVID-19: Romanian Economic Impact Monitor. In afara de relatiile comerciale directe, conflictul lansat de Rusia va avea o serie de alte ... citeste toata stirea