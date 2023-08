Cei care vor sa isi cumpere vechime in munca o mai pot face doar pana la 31 august 2023, a anuntat Casa Nationala de Pensii.Persoanele care nu au suficienta vechime pot sa incheie cu casele de pensii un contract de asigurare de pana la 6 ani consecutivi, atat retroactiv cat si pentru anii urmatori, platit in rate.Legislatia prevede, in prezent, o vechime minima de 15 ani in campul muncii si 35 de ani pentru pensia de limita de varsta.Cei care doresc sa-si cumpere vechime trebuie sa:Nu aiba ... citeste toata stirea