Un apartament de sapte metri patrati din Londra a fost scos la vanzare pentru 50.000 de lire, in Cluj se scoate la vanzare garsoniera de 11mp cu 40.000 euro

Cel mai mic apartament din Londra a fost scos la vanzare pentru 50.000 de lire, proprietatea avand doar sapte metri patrati, suficienti pentru un pat, un cuptor cu microunde, chiuveta, toaleta, dus si cateva rafturi, informeaza The Guardian, citata de g4media.ro.Amplasat in zona de Est a Londrei, acesta este considerat a fi cel mai mic apartament care a fost scos pe piata in capitala Marii Britanii. Pretul de pornire a licitatiei a fost stabilit la 50.000 de lire sterline dar se asteapta ca ... citeste toata stirea