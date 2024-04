Un apartament in Cluj-Napoca pe perioada UNTOLD 2024 costa pe patru zile 38.000 lei, cat chiria pe un an. Proprietarii lacomi nu se mai satura!

Festivalul Untold 2024 va avea loc in acest an in perioada 8-12 august 2024. In fiecare an preturile la cazari in Cluj-Napoca au fost extrem de mari, dar anul acesta pare ca nu mai mai exista nicio limita. Unii proprietari de locuinte de inchiriat par de-a dreptul porniti sa obtina pentru patru zile banii de chirie pentru inchiriere pe un an.7600 euro un apartament de 40 mp in Cluj-Napoca pe perioada Untold 2024Astfel, pentru perioada 8-14 august 2024, un apartament a ajuns sa coste pe ... citește toată știrea