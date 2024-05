Un cartier cu cel putin 10 mii de locuitori la iesirea din Cluj spre Turda- solutia pentru scaderea preturilor uriase la locuinte - Alexandru Cordos PSD

Preturile la imobiliare sunt atat de mari in Cluj-Napoca, incat pentru tineri este aproape imposibil sa isi cumpere o locuinta din veniturile lor, indiferent ce meserie ar avea.In cazul in care nu sunt ajutati de parinti, tinerii din Cluj-Napoca sunt obligati sa locuiasca in chirii. Care nu sunt nici acestea mici. Chiar dimpotriva: in Cluj avem si cele mai mari preturi la chirii.Multe proiecte au fost propuse pentru rezolvarea acestei probleme, cel mai cunoscut fiind cartierul LOMB. Un ... citește toată știrea