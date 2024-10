Un celebru lant de restaurante, in care noul patron Marty a investit 500.000 de euro, nu mai vine la Cluj! In HoReCa acum e "ca in vreme de razboi"

Valentin Strugaru, fondatorul lantului de restaurante Maison des Crepes, a anuntat ca a pus in asteptare planurile de extindere ale brandului in orase precum Cluj-Napoca, intr-un moment in care piata HoReCa intampina provocari majore.Infiintat in Bucuresti in 2016, Maison des Crepes include patru locatii, dintre care una functioneaza in regim de franciza. "Am ramas cu restaurantele noastre principale si cumva urmarim sa le consolidam", a explicat Strugaru intr-un interviu pentru profit.ro, ... citește toată știrea