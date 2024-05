Un clujean a fost la un pas de a fi "tepuit" cu 1200 de dolari printr-un mesaj SMS. Atentie ce sms-uri primiti!- EXCLUSIV

Aflat in asteptarea unui colet prin Posta Romana, clujeanul a primit un mesaj SMS de pe un numar din Romania care il informa ca "Pachetul a ajuns la depozit dar nu a putut fi livrat din cauza informatiilor incomplete ale adresei. Va rugam sa confirmati adresa in link"."Stiind ca trebuie sa primesc un colet, nu am avut niciun fel de suspiciune si am introdus adresa, moment in care s-a deschis site-ul Postei Romane, cu toate meniurile obisnuite functionale si o pagina de plata cu sigla VISA in ... citește toată știrea