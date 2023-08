Narcis Pintea a fost primul roman care a studiat la Scoala de Agricultura din Valais, din Elvetia, dar apoii a ales sa vina acasa pentru a pune in practica ceea ce a invatat.Asa s-a nascut atelierul de Branza NarCheese. "La Atelierul de Branza NarCheese folosim doar metode artizanale dupa retete traditionale, fara a grabi procesul natural si aplicam gusturilor din copilarie, tehnicile invatate in strainatate", spune tanarul antreprenor.Narcis Pintea - Omul care da gustul in Atelierul de ... citeste toata stirea