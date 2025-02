Un dezvoltator de software din Cluj, cu expertiza in domeniile militar si cybersecurity, face apel la guvernul Romaniei sa faca din inteligenta artificiala o "prioritate strategica pentru securitatea nationala" / Compania investeste 3 milioane de euro in

Compania OVES Enterprise va investi in anul acesta 3 milioane de euro in cercetare si dezvoltare, iar o parte importanta din aceste fonduri este directionata catre perfectionarea platformei sale Nemesis AI, a declarat, pentru TechRider by G4Media, CEO-ul Mihai Filip. Totodata, firma face apel, intr-un comunicat, la decidentii politici, sa faca din AI in Romania o "prioritate strategica pentru securitatea nationala". Apelul vine la o zi dupa ce o importanta asociatie a dezvoltatorilor software a ... citește toată știrea