Grupul grecesc OTE anunta ca este la un pas de a vinde Telekom Romania Mobile catre Quantum Projects, controlat de Adrian Tomsa, milionarul discret al Clujului care imparte cu bani in stanga si in dreapta, facand achizitii.Tomsa este cel care a cumparat si posturile de televiziune Prima si grupul Look, pe care le-a unit. Acum vrea sa se extinda pe piata telecomunicatiilor, la fel ca si partenerul lui din umbra, Zoltan Teszari, patronul DIGI.Intre OTE si compania lui Tomsa a fost semnat un ... citeste toata stirea