Un fond de investitii din Cluj cumpara mall in Oradea, cu 9.000 de metri patrati.E vorba de fondul imobiliar de investitii alternative BT Property, administrat de BT Asset Management SAI SA, care a anuntat ca se extinde pe piata de retail prin achizitia, de la Grupul Oasis, a parcului Prima Shops Oradea. Acesta are peste 9.000 metri patrati si se afla intr-o zona de interes a orasului.Achizitia vine dupa ce BT Asset Management SAI a anuntat in luna mai intrarea acestui fond pe piata de ... citește toată știrea