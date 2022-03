Un furnizor de gaz din Cluj-Napoca se retrage de pe piata pentru ca nu mai rezista financiar

CPL Concordia Romania a notificat toti abonatii ca va renunta la serviciul de furnizare a gazelor naturale.Vorbim despre 22.000 de abonati din judetul Cluj, adica circa 80.000 de oameni, conform evz.ro.Retragerea are la baza faptul ca pretul gazului fluctueaza prea mult si piata nu mai este predictibila."Subliniem faptul ca, in calitate de titular al licentei de furnizare, societatea noastra nu are la indemana parghii care sa diminueze impactul evolutiei preturilor pe piata angro de gaze ... citeste toata stirea