Un hotel de 3 stele detinut de Stat din Cluj face profit de 1,4 milioane de euro intr-un an la venituri de 10 milioane de euro

Un hotel detinut de Stat din Cluj a avut anul trecut un grad de ocupare de 55%, cu 50% peste media judeteana, face profit de 1,4 milioane de euro intr-un an.E vorba de hotelul Univers T, care apartine de Consiliul Judetean, si care, potrivit raportului pentru anul trecut aprobat saptamana trecuta de forul deliberativ, a avut in 2023 un grad de ocupare de 55%, in conditiile in care media la nivel judetean a fost de 37%. Hotelul a avut anul trecut un profit net de peste 6,5 milioane de lei, ... citește toată știrea