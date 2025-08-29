Editeaza

Un IT-ist din Cluj a renuntat la cariera de programator, dupa 15 ani, si s-a facut tamplar: "IT-istul nu e o persoana cu mare satisfactie profesionala"

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 29 August 2025, ora 01:11
Dupa aproape 15 ani petrecuti in fata calculatorului, Radu Vadan din Cluj-Napoca a decis sa renunte la cariera de programator si sa isi urmeze pasiunea pentru lucrul manual. Din dorinta de a crea obiecte palpabile, nu doar cod, el a pus bazele Lemnia Furniture, un atelier specializat in mobilier din lemn masiv.
"IT-istul nu e neaparat o persoana cu o mare satisfactie profesionala. Eu am fost developer. Nu e un job care produce ceva concret. Am lucrat aproape 15 ani in domeniu, iar nemultumirea ...citește toată știrea

