Un lant hotelier mondial va deschide un hotel la Cluj. Extinderea include alte 6 hoteluri: "Planurile nu se opresc aici"

Cunoscutul lant hotelier international isi va extinde prezenta in Romania prin deschiderea a sapte hoteluri in urmatorii ani, iar Cluj-Napoca se numara printre orasele vizate.In prezent, reteaua hoteliera Marriot opereaza sase unitati in tara, dintre care cinci sunt in Bucuresti si una in Cluj-Napoca, unde a fost deja inaugurat un hotel Marriott de patru stele, Courtyard by Marriot Cluj."In urmatorii ani, intentionam sa deschidem sapte hoteluri in Timisoara, Sibiu, Cluj-Napoca, Brasov, ... citește toată știrea