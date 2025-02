Un lant mare de magazine din Olanda vine la Cluj! Se fac angajari. Ce salarii ofera si ce preturi practica retailerul strain

Un discounter cu produse preponderent nealimentare din Olanda, va deschide la Cluj si la Bucuresti primele sale magazine din tara noastra. Mai exact, retailerul Action a inceput deja sa faca angajari, potrivit unor anunturi de recrutare consultate de Economica.net.Action, lantul de magazine olandez, are peste 2.650 de magazine in 12 tari. Peste 80.000 de angajati sunt in aceste magazine, iar cifra de afaceri totala anuala se ridica la peste 11 miliarde de euro in 2023.Action Retail Romania, ... citește toată știrea