Un magazin cu branduri EXCLUSIVISTE se deschide la Cluj. Nu exista inca in niciun mall din oras! Unde vei gasi produsele de lux FOTO

Chic Chic Urban Fashion aduce branduri exclusiviste la RIVUS, cel mai ambitios proiect urban din Cluj-NapocaChic Chic Urban Fashion, cunoscutul lant de magazine multibrand, va deschide o noua locatie in cadrul RIVUS, cel mai nou proiect de reconversie urbana dezvoltat de grupul IULIUS in parteneriat cu Atterbury Europe. Situat in Piata 1 Mai din Cluj-Napoca, RIVUS promite sa redefineasca experienta de shopping si lifestyle din Romania, aducand in premiera branduri internationale exclusiviste ... citește toată știrea