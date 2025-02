Un mare lant de magazine din Olanda vine in Romania si face angajari la Cluj. Ce preturi are, ce salarii ofera si unde se deschid primele magazine

Retailerul Action, un discounter cu produse preponderent nealimentare din Olanda, va deschide la Bucuresti si la Cluj primele sale magazine din tara noastra, unde a inceput deja sa faca angajari, arata anunturile de recrutare consultate de Economica.net.Action e un lant olandez de magazine care vinde in mare masura produse nealimentare cu preturi mici.Retailerul olandez Action are peste 2.650 de magazine in 12 tari, peste 80.000 ... citește toată știrea