Transilvania Trek a semnat un contract de franciza cu Hilton Worldwide, pentru operarea hotelului Belis-Fantanele sub brandul Hampton by Hilton. Unitatea a fost preluata de grupul Transilvania Trek de la UNITA Turism in luna martie. Facilitatile hoteliere actuale vor trece printr-un proces complet de renovare si vor reveni pe piata in toamna anului 2025 sub numele Hampton by Hilton Belis - Fantanele, cu 70 de camere, anunta profit.ro.Hampton by Hilton ... citeste toata stirea