Editeaza

Un nou proiect imobiliar aproape de centrul Clujului: Spatii comerciale, parcari subterane, apartamente generoase si standarde energetice nZEB. FOTO

Sursa: Stiri de Cluj
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 16:50
10 citiri
Un nou ansamblu, Solaris Avangarde
, va fi ridicat pe Strada Bucuresti, din Cluj-Napoca, la numerele 41-45, intr-o zona care ofera acces rapid la principalele puncte de interes din centrul orasului, combinand viata urbana cu confortul si siguranta locativa.
Proiect urban este semnat de Solaris Development, unul dintre cei mai cunoscuti dezvoltatori imobiliari din oras, cu peste doua decenii de activitate si mai mult de 20 de proiecte rezidentiale finalizate.

Proiectul aduce o abordare moderna ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Accident grav in Cluj, pe strada Oasului. Un sofer a intrat cu TIR-ul intr-un bloc, dupa ce a pierdut controlul volanului: "Asa ceva n-am mai vazut"
Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 6:30, pe strada Oasului din ...
Accident grav in Cluj:Un tanar de 20 de ani a murit, iar altul de 19 ani, grav ranit, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat si a ajuns intr-o curte
Un grav accident rutier a avut loc in noaptea de 9 septembrie, in jurul orei 01:20, pe drumul ...
VIDEO. Cluj-Napoca: Panica in Manastur! Un individ suspect a incercat sa deschida usile masinilor: "Nu mi s-a intamplat niciodata asa ceva"
Un moment tensionat a fost surprins in cartierul Manastur, zona Minerva, unde un individ suspect, ...
ActualitateBusinessSportLife Show