Un NOU proiect imobiliar avizat favorabil la Cluj! Va avea mall si multe spatii verzi si va crea peste 9000 de locuri de munca FOTO

Un nou proiect urbanistic de amploare a primit aviz favorabil in cadrul sedintei de ieri a comisiei tehnice de urbanism a Primariei Cluj-Napoca.Planul Urbanistic Zonal pentru ansamblul imobiliar Sanex, realizat de arhitectii de la Planwerk, va trece acum in urmatoarea etapa: aprobarea proiectului in Consiliu Local al municipiului.Proiectul care ar trebui sa aduca beneficii totale pentru comunitatea locala in valoare de 213,6 milioane lei, vizeaza restructurarea unei importante platforme ... citește toată știrea