Un nou zbor regulat Cluj-Bucuresti, de cinci ori pe saptamana la preturi mult mai mici decat Tarom. Curse din Cluj de la 38 de euro

Aeroportul International Avram Iancu Cluj anunta debutul zborurilor spre Bucuresti, operate in premiera de compania aeriana AnimawingsAeroportul International Avram Iancu Cluj anunta debutul unor noi zboruri regulate directe spre Bucuresti, in toamna anului 2024. Primul zbor de pe Aeroportul Cluj este programat in 16 septembrie 2024, iar pretul biletului este acum pe site 38.2 euro.Incepand cu data de 16 septembrie 2024, de pe Aeroportul International Avram Iancu Cluj vor fi operate in ... citește toată știrea