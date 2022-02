Un operator macara are un salariu de 15.000 lei. Vezi care sunt domeniile in care angajatii au castigat mai mult in pandemie decat inainte

Domeniul constructiilor a fost unul dintre putinele care au reusit sa sfideze pandemia, alaturi de IT, Telecomunicatii si Retail. Acest sector nu numai ca nu a stagnat, dar a inregistrat si cresteri semnificative pe parcursul primilor doi ani de pandemie.In domeniul Constructiilor criza se vede insa pe alte paliere, in lipsa acuta de forta de munca. In acest moment, sunt peste 3.200 de locuri de munca disponibile in Constructii pe platforma eJobs.ro. Media salariala in Constructii este de 4. ... citeste toata stirea