Un pensionar "special" incaseaza intr-o luna cat un roman cu pensia minima intr-un an si jumatate

Un roman care primeste o pensie speciala incaseaza intr-o singura luna echivalentul a ceea ce un senior primeste cu indemnizatia minima sociala intr-un an si jumatate.Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in februarie 2024, de 11.053 persoane, in crestere cu 167 de persoane comparativ cu luna anterioara, cei mai multi (5.522) fiind beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). ... citește toată știrea