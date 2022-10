Un proiect de 6 mil. euro, unde vor fi construite mai multe terenuri de sport si un hotel, va fi demarat langa Cluj-Napoca

Un proiect in valoare de 6 milioane de euro, din care vor face parte mai multe terenuri de sport, bazine de inot, sali de evenimente si un hotel, va fi demarat in comuna Feleacu, judetul Cluj. Investitia va fi realizata de Imosteel, o companie din Cluj cu afaceri de 25 mil. lei care activeaza in domeniul constructiilor, fiind specializata pe productia si montarea halelor si structurilor metalice."Proiectul aprobat pana acum este unul oarecum general, care stabileste directiile si limitele ... citeste toata stirea