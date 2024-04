Un proiect urias de transformare a unei platforme industriale in cartier modern, obtine cea mai inalta certificare internationala-BREEAM Outstanding

In prezent, in Romania, exista doar 15 cladiri de birouri cu certificarea BREEAM Outstanding New Construction. Silk District este singurul proiect certificat BREEAM Outstanding din Iasi Faza 1 Office Silk District are o suprafata de peste 20.000 mpPrime Kapital, unul dintre cei mai importanti investitori, dezvoltatori si operatori imobiliari din Romania, a obtinut certificarea internationala BREEAM Outstanding New Construction, cel mai inalt rating pentru performanta de mediu si ... citește toată știrea