Un tanar care incaseaza lunar 5000 de lei a explicat ca ii este greu sa duca o viata decenta, avand in vedere scumpirile din ultimul an."Care este suma lunara pe care o cheltuiti (pentru o singura persoana) - aici incluzand chirie, mancare, divertisment, etc. De exemplu mie imi este foarte greu sa ma incadrez intr-un buget de sub 5.000 RON avand in vedere ca:1.500 RON pe chirie;500 cheltuieli bloc, facturi, internet, tv, mobil;2.000 RON cumparaturi (avand in vedere ca daca merg odata la un ... citeste toata stirea