Un roman mutat in Catania, al doilea oras ca marime din Sicilia, a avut un soc cand a primit factura la energia electrica. Acum se gandeste cu groaza la iarna care va urma.Paul a plecat din Bucuresti si s-a stabilit cu slujba in Catania, inca de acum 2 ani. Daca in 2021, pentru apartamentul unde locuieste in chirie factura la energia eletrica era curpinsa intre 130 si 160 de euro, acum a ajuns la 622 de euro, pe ... citeste toata stirea