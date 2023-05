Potrivit unui raport realizat in 2023 de Forumul Economic Mondial, un sfert din locurile de munca se vor schimba in urmatorii cinci ani. Multi dintre angajati vor avea de suferit.Noile evolutii ale economiei globale, tranzitia ecologica si digitalizarea pe de o parte, intreruperea lanturilor globale de aprovizionare, de cealalta, vor face sa dispara 2% din locurile de munca in aceasta perioada, potrivit MediaFLUX.Principalele pericole la adresa locurilor de munca raman insa incetinirea ... citeste toata stirea