Un turist strain a cheltuit, in medie, 3110 lei pe sejurul sau in Romania (INS)

In semestrul I 2024, turistii nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective din Romania au cheltuit in medie 3110,1 lei / persoana, arata datele Institutului National de Statistica.Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, semestrul I 2024, a fost de 965.100, cheltuielile acestora insumand 3,001 miliarde de lei (in medie 3110,1 lei/persoana).Calatoriile pentru afaceri au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut ... citește toată știrea