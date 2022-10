Una dintre cele mai mari platforme de comert de moda cauta programatori la Cluj, unde si-a deschis centru de dezvoltare

ABOUT YOU, compania fashion-tech, angajeaza specialisti IT pentru centrul de dezvoltare software deschis in primavara acestui an la Cluj. Platforma de e-commerce spune chiar ca isi propune sa devina unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul software/IT. In Romania, compania este in cautare de programatori Backend, Frontend, Fullstack, cu experienta in tehnologii precum: PHP, Golang, NodeJS, React, VueJS sau Dart/Flutter. Noul sediu din Cluj a fost gandit dupa un model de lucru hibrid, ... citeste toata stirea