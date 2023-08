Pierderi de 12.000 de euro intr-un semestru pentru producatorul clujean de robinetarie Armatura SA, conform raportului financiar pentru primul semestru, publicat in aceasta dimineata.Mai exact, Armatura a inregistrat pierderi de 60.877 de lei in S1 - o performanta fata de S1 2022, cand pierderea ajungea la 419.232 lei. Armatura are datorii de peste o jumatate de milion de lei, 543.920, in usoara scadere fata de S1 2022, cand acestea ajungeau la 583.031 lei. Producatorul de robinetarie a avut ... citeste toata stirea