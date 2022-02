Comisia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Cluj a dat, ieri, unda verde pentru realizarea primei exploatari private de sare din Romania, in comuna clujeana Unguras.Afacerea care il are in spate pe omul de afaceri Horia Ciorcila urmareste sa sparga monopolul Societatii Nationale a Sarii Salrom, ... citeste toata stirea