Unde ajung importurile de 122 de miliarde de euro realizate de Romania. Topul judetelor cu cele mai multe firme importatoare si clasamentul companiilor: Clujul e pe 3, dupa Bucuresti si Ilfov. O firma din Cluj, cifra de afaceri de doua miliarde de euro

In Romania sunt 29.999 de firme inregistrate cu licente de import la autoritatile fiscale si vamale. Aceste licente nu inseamna neaparat ca societatile au realizat importuri in 2023. Spre comparatie, companiile care fac export sunt doar 10.469.Cert este ca doar din randul acestor 29.999 societati comerciale s-au adunat importurile Romaniei in cursul anului trecut, arata o analiza termene.ro.In 2023, balanta comerciala a Romaniei a reflectat o activitate semnificativa, cu importuri totale in ... citește toată știrea