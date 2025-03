Ungurii au dat lovitura la Cluj: O mare companie maghiara a deschis o fabrica cu sprijinul guvernului ungar. Urmeaza si alte investitii maghiare VIDEO

Grupul maghiar de constructii KESZ a inaugurat prima sa unitate de productie din Romania, situata in localitatea Moldovenesti, judetul Cluj, in apropiere de municipiul Turda. La ceremonia de deschidere a participat si Levente Magyar, secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe si Comertului din Ungaria, subliniind importanta strategica a investitiei pentru extinderea prezentei companiilor maghiare in regiunea Bazinului Carpatic.Aceasta este prima unitate de productie a Grupului ... citește toată știrea