Ungurii cumpara Napolact cu o suma uriasa, de 76 de milioane de dolari. Se mai astepta, insa, un raspuns. De ce ar putea pica tranzactia?

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 16:49
Un raport recent realizat de compania de consultanta EY Romania arata ca grupul maghiar Bonafarm, detinut de omul de afaceri Sandor Csanyi, va plati 76 de milioane de dolari pentru preluarea brandului Napolact de la compania olandeza FrieslandCampina. Acordul, semnat la mijlocul acestui an, include si cele doua fabrici de procesare a laptelui din Cluj-Napoca si Targu Mures, unde lucreaza in prezent aproximativ 400 de angajati.
Potrivit EY, citat de Ziarul Financiar tranzactia este printre cele ...citește toată știrea

