UniCredit Bank continua programul "Rezidenta Antreprenoriala" la Cluj-Napoca

Lansat in 2020 in cadrul platformei"building.a.community", proiectul"RezidentaAntreprenoriala"al Centrului Cultural Comunitar AMBASADA dinTimisoara, sustinut de UniCredit Bank Romania s-a extins in 2023 in Iasi, iaranul acesta, cu suportul parteneruluistrategic Iulius Mall, la Cluj-Napoca. Rezidenta Antreprenoriala va fiamplasata timp de 1 luna in ansamblul parcului Iulius Mall Cluj-Napoca.Programul "Rezidenta AntreprenorialaUniCredit Bank" se adreseaza business-urilor din ... citește toată știrea