Unii comercianti au scazut gramajul la produse, dar au lasat preturile la fel de mari! Guvernul vrea sa intervina cu sanctiuni dure: "E inselaciune"

In ultima perioada tot mai multe state europene au incriminat fenomenul "shrinkflation"! Potrivit unui studiu recent, 93% dintre romani au observat acest fenomen si in tara noastra. Romanii au observat ca a scazut gramajul la mai multe produse, dar pretul acestor a ramas la fel sau chiar a crescut."Incep cu un subiect care, din pacate, este tot mai prezent in statele europene si pare ca a ajuns si la noi: faptul ca unii comercianti au scazut gramajul la produse, dar au lasat preturile la fel ... citește toată știrea