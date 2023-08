1 tanar din 5 este somer, iar cei care lucreaza aleg domenii in care se angajeaza usor si sunt bine platiti, chiar daca nu au studii specifice. Pe bestjobs, un tanar aplica, in medie, la 9 joburi, preponderent in Retail, E-commerce, Call Center, Turism sau HoReCa.Rata somajului in randul tinerilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani este de aproape 22%, potrivit celor mai recente date transmise de Institutul National de Statistica. Totodata, dintre cei care au un loc de munca, 40% sunt ... citeste toata stirea